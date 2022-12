Torino Film Festival 2022 premiazioni

Torino Film Festival 40° edizione premiazioni con Stefano Della Casa direttore artistico,Enzo Ghigo presidente e Domenico Di Gaetano direttore Museo Nazionale del Cinema e la partecipazione di Beatrice Borgia presidente Film Commission Torino Piemonte,Paolo Manera direttore della Film Commission Torino Piemonte.

PREMI UFFICIALI OFFICIAL AWARDS

CONCORSO LUNGOMETRAGGI INTERNAZIONALI

La giuria del Concorso Internazionale Lungometraggi composta da Nella Banfi (Italia/Francia), Fabio Ferzetti (Italia), Mike Kaplan (USA), Fernando E. Juan Lima (Argentina), Martina Parenti (Italia) assegna i premi:

Miglior film / Best film (18.000 €) a/to:

PALM TREES AND POWER LINES

di/by Jamie Dack (USA)

Premio speciale della giuria / Special Jury Award (7.000 €), a/to:

RODEO

di/by Lola Quivoron (Francia/France)

Miglior attrice / Best Actress, a/to:

JULIE LEDROU per il/for the film RODEO

di/by Lola Quivoron (Francia/France)

Miglior attore / Best Actor a/to:

JOJO BAPTEISE WHITING e/and LADAINIAN CRAZY THUNDER

per il film/for the film WAR PONY di/by di Riley Keough e/and Gina Gammell (USA)

Miglior sceneggiatura / Best Screenplay a/to:

JAMIE DACK & AUDREY FINDLAY per il film/for the film PALM TREES AND POWER LINES

di/by Jamie Dack (USA)

Menzione speciale /special mention to:

NAGISA

di/by di Takeshi Kogahara (Giappone/Japan)

Per la ricchezza e l’originalità del suo linguaggio / For the richness and originality of his language.

LEGGI ANCHE: TFF 40, guerra e profughi emergono dai ringraziamenti dei premiati

CONCORSO DOCUMENTARI INTERNAZIONALI

La giuria del Concorso Documentari Internazionali composta da Massimo D’Anolfi (Italia), Uljana Kim (Lituania),

Miguel Valverde (Portogallo) assegna i premi:

Miglior film WONDERFUL (6.000 €) a/to:

RIOTSVILLE, USA

di/by Sierra Pettengill (USA)

Premio speciale della giuria / Special Jury Award a/to:

WHERE IS THIS STREET? OR WITH NO BEFORE AND AFTER

di/by João Pedro Rodrigues & João Rui Guerra da Mata (Por/Fra)

Menzione a / Mention to:

CORSINI INTERPRETA A BLOMBERG Y MACIEL

di/by Mariano Llinás (Argentina)

e/and

ELSEWHERE STARTS HERE AND IT’S HAPPENING

di/by Darik Janik (Australia)

CONCORSO DOCUMENTARI ITALIANI

La giuria del Concorso Documentari Italiani, composta da Chiara Bellosi (Italia), Alessandro Rossetto (Italia) e Dario

Zonta (Italia), assegna i premi:

Miglior film / Best Film (6.000 €) a/to:

CORPO DEI GIORNI

di/by Santabelva (Italia/Italy)

Premio speciale della giuria / Special Jury Award a/to:

N’EN PARLONS PLUS

di/by Cecile Khindria, Vittorio Moroni (Italia/Italy)

SPAZIO ITALIA | CONCORSO CORTOMETRAGGI ITALIANI

La giuria del Concorso Cortometraggi Italiani composta da Erica Favaro (Italia) Ilaria Feole (Italia), Luisa Porrino (Italia)

assegna i premi:

Miglior cortometraggio / Best Film (2.000 €) a/to:

SIRENS

di/by Ilaria Di Carlo (Germania/Germany/Italia/Italy)

Con la seguente motivazione:

Come Ulisse incantato dalle sirene l’autrice sceglie una prospettiva che ci immerge in una parvenza di sogno, fatta di

paesaggi lunari e surreali, ma ci mette di fronte all’arroganza dell’uomo contemporaneo nel plasmare l’ambiente

Premio speciale della giuria / Special Jury Award a/to:

OLD TRICKS

di/by Edoardo Pasquini, Viktor Ivanov (Italia/Italy/Bulgaria/Bulgaria)

Con la seguente motivazione:

Per la brillante gestione del ritmo comico e per la sceneggiatura che centra l’obiettivo del film breve

Menzione speciale /mention to

RITIRATA

di/by Gianmarco Di Traglia (Italia/Italy)

Per la buona prova degli attori nella messa in scena del confine tra finzione e realtà

CRAZIES | CONCORSO

La giuria del Concorso Crazies composta da Lamberto Bava (Italia), Silvia Pezzopane (Italia) e Carlos Vermut (Spagna),

assegna il premio:

Miglior film / Best Film a/to:

HUESERA

di/by Michelle Garza Cervera (Perù/Messico)

Con la seguente motivazione:

Per l’inedito e disturbante racconto del (e sul) corpo femminile in una narrazione orrorifica dalla vibrazioni oniriche, con una protagonista che ne restituisce ombre e controsensi

Menzione a/special mention to

Greta Santi per la sua interpretazione spontanea e accattivante, che veicola grande emotività ed intelligenza nell’affrontare le sfumature psicologiche del suo personaggio in PANTAFA



Servizio fotografico realizzato da Nick Zonna