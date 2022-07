Corona a Ilary: "Hai avuto successo grazie al gossip e ora vuoi la privacy?"

Corona a Ilary: "Mi dispiace per i tuoi figli..."

Finché il caso “Totti-Ilary” è ancora caldo, Fabrizio Corona non si lascia scappare l’occasione. Il paparazzo più famoso e discusso d’Italia, infatti, ha deciso di non aspettare oltre prima di cogliere la palla al balzo e vendicarsi, con parole di fuoco nei confronti della sua "acerrima nemica" Ilary Blasi, con cui aveva litigato pubblicamente nel 2018 in occasione del GF Vip.

Tra i due, infatti, non è mai scorso buon sangue e quel litigio in diretta TV aveva messo fine definitivamente al loro rapporto. Oggi, Corona, dopo quattro anni, ha deciso di dire, di nuovo, la sua sulla conduttrice tv.

Sulle sue stories Instagram, Corona si è lasciato andare in un lungo sfogo definendo Ilary e le sue parole usate nei confronti della stampa gli scorsi mesi per smentire (ma più che altro depistare) le voci di rottura e tradimento tra lei e Totti, come "fuori luogo, egoriferite e accusatrici" e riaprendo, così una vecchia questione lasciata in sospeso tra lei e Corona.

"Le dichiarazioni di Ilary Blasi come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi”, scrive Corona. “Dopo essersi sposata in diretta Tv e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop, finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli e ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, TV e fotografi, quando lei lo ha fatto per vent'anni".

Corona, ha poi continuato esortando fotografi, giornalisti e paparazzi a "fare il proprio lavoro" e guadagnare sfruttando la rottura Ilary/Totti facendo ciò che sono tenuti a fare e che la stessa Ilary ha sempre fatto per vent'anni.

"Chi decide di fare parte di questo mondo e godere dei vantaggi deve assolutamente accettare anche e soprattutto il rovescio della medaglia”, conclude il paparazzo. E, infine, Corona, dedica un pensiero ai figli della coppia dicendo che "spiace solo per loro che non c'entrano niente perché la decisione di esporli è stata sempre loro".