U2, Bono svela di avere un fratello segreto. La confessione del padre morente

U2, la clamorosa rivelazione di Bono Vox. "Mi ha solo detto: succede"

Bono Vox ha un fratello segreto. Il leader degli U2 ha svelato al mondo la notizia in un'intervista. Lui stesso ha scoperto solo all'età di 40 anni l'esistenza di questa persona, frutto di una relazione nascosta di suo padre con un'altra donna. Complicata. Così Bono Vox - si legge sul Corriere della Sera - ha definito la relazione tra lui e suo padre Bob, morto per un cancro nel 2001. E così come spesso accade con le cose complicate, l’unica strada per trovare pace è imparare a conviverci. In altri termini, accettarle. È quello che ha fatto anche il cantante, oggi 62enne, dopo che nel 2000 ha scoperto che, da quel padre, aveva avuto un altro fratello, tenuto segreto fino a quel momento. "Ho un altro fratello, a cui voglio molto bene e che adoro, ma che non sapevo di avere", ha dichiarato.

Un segreto - prosegue il Corriere - tenuto ben custodito, di cui nemmeno la mamma del cantante, Iris, morta nel 1974 per un aneurisma, era a conoscenza. Nemmeno lei sapeva che suo marito avesse un figlio anche con un’altra. Fino al momento della scoperta. La prima reazione del cantante è stata proprio parlare con suo padre, che, fatalità, sarebbe morto di cancro un anno dopo, nel 2001. "Gli ho chiesto se aveva amato mia mamma e mi ha risposto di sì. E quando gli ho domandato come potesse allora accadere una cosa simile, lui mi ha detto solamente: succede". Poche parole ma sincere, dette "non tanto per scusarsi... stava solo affermando che questi sono i fatti. E io sono in pace con tutto questo". Mettere a fuoco tutto questo, ha permesso al cantante di accettare quel padre di poche parole, riuscendo a risolvere la loro relazione «complicata». E trovandosi anche con un fratello in più.