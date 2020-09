X Factor riparte il 17 settembre. Main partner di quest'anno è Axa Italia

È tutto pronto per la ripartenza di X Factor, che il 17 settembre alle 21.15 inagurerà l'edizione del 2020 con le Audizioni.

Quest'anno, main partner dello show è il Gruppo Axa Italia. “Siamo entusiasti di essere il partner principale della nuova edizione di X-Factor, da anni un gigante di ascolti della Tv italiana, capace di rinnovarsi e di riunire tutte le generazioni intorno all’amore per la musica", ha dichiarato il CEO del gruppo assicurativo, Patrick Cohen. "X-Factor, così come Axa, promuove il talento, la passione e il credere in se stessi in pieno allineamento con la promessa della nostra marca: Know You Can. Axa è partner dei propri clienti per aiutarli a realizzare le proprie ambizioni”.

Axa sarà protagonista in tutti i momenti chiave del programma, dai backstage ai live, fino alla finale e durante gli appuntamenti quotidiani che accompagnano i ragazzi nel loro percorso. Ci saranno inoltre iniziative inedite, tra cui una manche completamente “firmata AXA” su un tema di carattere sociale e una “AXA Zone” all’interno dell’headquarter X Factor, uno spazio dedicato ai talenti per l’interazione e momenti musicali.

Per dipendenti e agenti sono previsti quiz e contest a premi, che daranno la possibilità di ricevere premi targati X Factor, mentre dal 1° Ottobre, per i clienti Axa Italia, partirà un contest (attivo fino al 18 novembre,) a cui si potrà accedere tramite l’app My Axa.