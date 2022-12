X Factor, trionfano i "Santi Francesi" di Rkomi. Poi, la confessione di Fedez

X Factor, il podio finale. La sorpresa Beatrice Quarta davanti a Linda

I 'Santi Francesi' vincono la sedicesima edizione di X Factor, superando in finale Beatrice Quinta, che chiude seconda; Linda terza e ultimi i Tropea. Il televoto, ha premiato il gruppo del cast di Rkomi. Pronti per il palco - si legge sul Corriere della Sera - lo erano già, la conferma è arrivata ieri sera: i Santi Francesi sono i vincitori di X Factor 2022. Il duo del roster di Rkomi formato da Alessandro De Santis e Mario Francese si è aggiudicato il primo posto al talent show di Sky dopo una finalissima senza eliminazioni intermedie che ha visto arrivare fino in fondo alle tre manche tutti e quattro i concorrenti rimasti in gara. Sciolta la tensione del live, Fedez si è anche lasciato andare a una confessione: «Mia madre e mia moglie mi odieranno. Una volta ho fumato una canna con i Tropea», ha detto creando un po’ di scompiglio.

X Factor, Santi Francesi in tour già a gennaio. "I migliori di quest'anno"

Solo pochi minuti dopo la chiusura della diretta della finale della sedicesima edizione di X Factor, i finalisti si presentano nella sala stampa del Forum D’Assago. Tutti insieme, i vincitori, i Santi Francesi, e poi Linda, Beatrice Quinta e i Tropea; scherzano tra di loro, parlano dell’esperienza appena conclusa come qualcosa di collettivo, confermando la grande armonia che quest’anno si è venuta a creare nel loft che li ha ospitati. Per i vincitori c'è un tour in partenza, forse già a gennaio e altra musica da fare uscire, forti di tutto ciò che hanno imparato in questi mesi, soprattutto, come dichiarano, dagli amici Tropea: “I migliori musicisti in gara quest’anno”. La più centrata resta ancora Beatrice Quinta che riguardo il suo futuro ammette: “Farò quello che facevo prima ma con più consapevolezza ed una struttura più solida alle spalle”.