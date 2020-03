5G, Boris Johnson batte i ribelli Tory: via libera a Huawei in Uk

Boris Johnson ha sconfitto i 'ribelli' Conservatori che contestano la sua decisione di consentire, seppure con alcuni limiti, la partecipazione della cinese Huawei allo sviluppo delle reti 5G nel Regno Unito. Con 306 voti contro 282 il governo ha bocciato ai Comuni l'emendamento alla nuova legge sulle telecomunicazioni, sostenuto da oltre una ventina di deputati conservatori, che chiedeva la fine del coinvolgimento di Huawei e di altre aziende ad "alto rischio" entro la fine del 2022.

La decisione presa dal premier Johnson a gennaio di consentire ad aziende come Huawei di detenere fino a un massimo del 35% di quota di mercato di "parti non sensibili" della nuova infrastruttura digitale, ha suscitato numerose critiche. In particolare, da parte degli Stati Uniti, che hanno chiesto a tutti i loro alleati della Nato di impedire l'accesso del gigante cinese delle telecomunicazioni allo sviluppo delle nuove reti 5G.