Accordo Agenzia Ice-Ebay Corea, le imprese italiane sull'ecommerce coreano

D’intesa con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, proseguono anche in Corea le azioni dell’Agenzia ICE, per consentire alle aziende italiane di entrare sul mercato dell'e-commerce coreano. Gmarket (Ebay Corea) infatti è la piattaforma digitale utilizzata, ogni giorno, da oltre 32 milioni di utenti in Corea. L’accordo è finalizzato ad incrementare il numero di aziende e di prodotti italiani presenti sulla piattaforma. I prodotti ammessi dall’accordo spaziano dall’alimentare alla moda e pelletteria, dalla gioielleria al design, dall’occhialeria ai prodotti di bellezza

Hanno preso parte al webinar odierno il Presidente dell’Agenzia ICE, Carlo Ferro, l’Ambasciatore d’Italia in Corea del Sud, Federico Failla. Ms. Yeseul Oh, Account Manager di Ebay Korea e Ms. Ayoung Won, Manager del Service Provider GECL, hanno illustrato le particolarità del progetto, mentre le conclusioni sono state tratte dal Direttore Generale dell’Agenzia ICE, Roberto Luongo. Vincenzo Calì, Direttore dell’Ufficio ICE di Seoul ha moderato i lavori e illustrato alle aziende italiane le opportunità offerte dall’accordo.

Fra i principali vantaggi per le aziende italiane la creazione di un profilo e della vetrina virtuale sul marketplace Padiglione italiano, con una gestione di minimo 10 prodotti. Per i settori del Made In Italy, uno storytelling con la supervisione di un professionista del settore madrelingua coreana all’interno della vetrina del Padiglione italiano e un servizio di mediazione culturale, che assicuri l’aderenza del prodotto e del suo prezzo, al modello culturale, alla stagionalità, ai trend di consumo e ai canoni estetici del consumatore coreano.

Ed ancora, investimento in campagne di digital advertising per la promozione del Made In Italy in base al target di riferimento e assistenza alla vendita (customer care) prima, durante e dopo l’acquisto, gestione del pagamento, tramite Carte di credito, Paypal, Alipay, Debit Card e Bonifico bancario. Gestione cross border della logistica dei prodotti, dal centro di smistamento (hub logistico situato a Francoforte, Germania), fino al consumatore finale in Corea. Gestione della fatturazione, degli incassi e dei resi in Corea e versamento dei ricavi in Italia.

Il progetto prevede l’accesso ad un pacchetto di servizi erogati da GECL, la società indicata da Ebay Korea(Gmarket) come unico Trusted Partner per il progetto Italia, che si occuperà di assistere e formare le aziende aderenti. Le aziende ammesse dall’Agenzia ICE saranno contattate da GECL per la firma di un contratto di servizi in inglese per 12 mesi.

La partecipazione all'iniziativa prevede un investimento iniziale agevolato, per il primo anno, di €6.600, di cui 3.000 a carico dell’Agenzia ICE e i rimanenti 3.600 a carico dell’azienda partecipante, tramite contratto specifico con GECL. Dell'investimento totale €3.000 saranno impiegati in supporto personalizzato per le aziende e in campagne di advertising, nell’arco dei primi dodici mesi.

L’adesione al progetto è limitata a un massimo di 150 imprese, che soddisfino i requisiti minimi di selezione indicati nell'apposita sezione.

Le aziende che sono già in possesso di un Account ufficiale su Gmarket e di una rete di vendita digitale sul mercato coreano, potranno ugualmente far richiesta per entrare a far parte del progetto, beneficiando senza costi aggiuntivi del piano di comunicazione. L'azienda continuerà a gestire in autonomia il servizio di vendita ai propri clienti e non potrà usufruire dei servizi gestiti da GECL.