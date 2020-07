Aeroporto di Miami, poliziotto perde la testa: mani addosso a una donna nera

All'aeroporto di Miami, in Florida (Usa), si registra un altro caso di aggressione di un poliziotto nei confronti di una persona nera. Un agente infatti ha dato un pugno in faccia a una donna che gli si era avvicinata. Sembra che la signora si lamentasse ad alta voce per un volo in ritardo. Da qui la segnalazione alle forze dell'ordine. Non è chiaro cosa abbia fatto scattare la rabbia della signora che ha iniziato a urlare: "Sei un nero, ma ti comporti come un bianco. Sei nero. Cosa farai adesso?»" Il poliziotto a quel punto ha perso la testa e gli ha dato un pugno in faccia scaraventandola a terra. Sulla scena sono intervenuti due colleghi che hanno provato a separarli.