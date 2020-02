Afghanistan, c'è l'accordo: dopo 20 anni gli Usa la danno vinta ai Talebani

Gli Stati Uniti e i suoi alleati ritireranno tutte le loro forze dall'Afghanistan entro 14 mesi. E' quanto prevede la dichiarazione congiunta che sara' firmata a Doha oggi tra Usa e talebani. Dopo una prima riduzione delle truppe a 8.600 entro 135 giorni dalla firma, gli Stati Uniti e i suoi partner "completeranno il ritiro delle loro restanti forze entro 14 mesi". Un accordo che arriva dopo quasi 19 anni di guerra nel paese, iniziata da Bush Jr. dopo l'attentato alle Torri Gemelle con l'intento di "esportare la democrazia". Peccato che di quell'ìntento sia rimasto ben poco.

Afghanistan: firma accordo Usa-talebani, a Doha anche Pompeo

Il segretario di Stato, Mike Pompeo, e' arrivato a Doha per assistere alla firma dello storico accordo tra Stati Uniti e talebani che aprira' le porte al ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan e spianera' la strada ai negoziati di pace tra le milizie e il governo di Kabul. Il testo, negoziato per un anno e mezzo in Qatar, sara' firmato intorno alle 13:45 dal capo negoziatore di Washington, Zalmay Khalilzad, e dal capo politico dei talebani, Abdul Ghani Baradar. L'intesa, che non e' un accordo di pace vero e proprio, dovrebbe mettere fine alla guerra piu' lunga degli Stati Uniti, quella cominciata 18 anni fa, all'indomani degli attacchi di al-Qaeda alle Torri Gemelle. Il presidente Usa, Donald Trump, venerdi' ha esortato gli afghani a "cogliere l'occasione per la pace".