Afghanistan, atterrato a Fiumicino volo con 85 persone a bordo

Prosegue il ponte aereo da Kabul all'Italia per trasferire i collaboratori afghani. E' appena atterrato all'aeroporto di Fiumicino un volo con 85 persone a bordo al Terminal 5. I passeggeri sono tutti afghani che hanno collaborato con gli italiani e una cooperante italiana, imbarcati su un aereo dell'Aeronautica militare italiana. Secondo quanto si apprende, una parte del gruppo andrà a Roccaraso, mentre l'altra verrà presa in carico dal ministero dell'Interno per il programma di integrazione.

Afghanistan, emergenza aeroporto a Kabul

Continua l'emergenza aeroporto. Oggi secondo quanto riferisce la Nato si contano 17 feriti nella calca. I voli militari americani hanno evacuato attualmente oltre 3 mila persone, tra queste 300 cittadini statunitensi solo il 17 agosto, e circa 2 mila afghani con visti speciali. Un volo speciale Lufthansa è atterrato a Francoforte nella giornata di oggi con 130 evacuati.

Donne e bambini picchiati ai checkpoint in aeroporto

Le promesse dei talebani di consentire un "passaggio sicuro" dall'Afghanistan ai civili che cercano di raggiungere un ponte aereo organizzato dagli Stati Uniti per l'uscita dalla capitale sono state minate dalle notizie di donne e bambini colpiti per impedire loro l'accesso all'aeroporto. Il Guardian riporta di testimonianze di botte e frustate, parlando anche di immagini di un una donna e un bambino con ferite alla testa, picchiati nel tentativo di aggirare un posto di blocco talebano. Con i talebani che controllano il confine terrestre dell'Afghanistan, l'aeroporto di Kabul è l'unica via d'uscita dal paese. L'esercito Usa ha messo in sicurezza l'aeroporto stesso ma i talebani controllano la strada per l'aeroporto e hanno istituito numerosi posti di blocco nel nord di Kabul.