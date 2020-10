XX Settimana della Lingua Italiana in Corea: gli eventi

Nell’ambito della XX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo “L’italiano tra parola e immagine: graffiti, illlustrazioni e fumetti”, l’Ambasciata d’Italia in Corea e l’Istituto Italiano di Cultura di Seoul celebrano la lingua italiana con una serie di eventi.

Webinar con Vanna Vinci

E' in programma un webinar, il 27 ottobre 2020 alle ore 17.00 (ora coreana), con Vanna Vinci, l’autrice del libro <Frida Kahlo> che è stato tradotto e pubblicato in coreano nel 2019.

Vanna Vinci, nata a Cagliari nel 1964, lavora nel mondo fumetto dal 1990. Da allora ha pubblicato le sue storie a fumetti per Feltrinelli, 24 Ore Cultura, Mondadori, Bao Publishing, Dargaud, Rizzoli Lizard, Hachette, Planeta, Kappa Edizioni, Kodansha. I suoi libri sono stati pubblicati in Italia, Francia, Spagna. Lavora anche come illustratrice per ragazzi. Ha vinto lo Yellow Kid come miglior disegnatore di fumetti nel 1999, il Gran Guinigi nel 2005. Nel 2001, il suo libro “L’età salvaggia” ha vinto il premio Romics come miglior opera di scuola europea.

Il volume <Frida Kahlo> è un diario a fumetti per ricomporre l’arte, la vita e i sentimenti di Frida Kahlo: l’infanzia, l’incidente, il leggendario matrimonio con Diego Rivera, la scoperta della passione per una pittura trasformarta in specchio dell’interiorità. La storia straordinaria di una donna magnetica, carismatica promotrice della propria immagine: un’icona pop.

Tal’evento a cui parteciperanno la Signora Yujin Hong, presidente della casa editrice Mimesis e la Prof.ssa Hyunkyoung Lee, la quale ha tradotto il libro in coreano, sarà così strutturato:

- Apertura, Federico Failla, Ambasciatore di’Italia a Seoul;

- Vanna Vinci, Idea del dialogo con la morte, la simbologia grafica, il corpo;

-Yujin Hong, Analisi e ricognizione del libro <Frida Kahlo>;

- Hyunkyoung Lee, <Frida Kahlo>, differenza di tradurre i testi e Graphic Novel.

- Domande e risposte;

La mostra dei pannelli “Lucca Project Contest 2020”

L’Ambasciata d’Italia in Corea e l’Istituto Italiano di Cultura di Seoul ospitano la mostra dei panelli del “Lucca Project Contest 2020” per presentare i giovani talenti del fumetto italiano in collaborazione con la società Lucca Crea. Tale mostra prevede l’esposizione di 30 pannelli dei 15 finalisti dell’ultimo concorso e 4 pannelli del vincitore dello scorso anno.

Il Lucca Project Contest è un concorso nazionale dedicato ad aspiranti autori di fumetto, indetto da Lucca Comics & Games e giunto alla sedicesima edizione. Ogni anno, circa duecento giovani autori sottopongono i loro progetti, valutati da una giuria di addetti ai lavori. Quindici finalisti si contendono la vittoria finale, che consiste in un regolare contratto di edizione con Edizioni BD, partner editoriale del Project Contest. Gran parte dei precedenti vincitori e molti finalisti del Project Contest sono oggi professionisti affermati. La mostra si svolgerà presso High Street Italia gestito dall’ICE e rimarrà aperta fino al 22 novembre 2020.

L’ingresso è libero con accesso limitato per rispetto delle misure di prevenzione del Covid-19.

Fumetti nei musei

È un progetto ideato e curato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, il quale prevede la distribuzione dei cofanetti contenenti i 51 volumi che raccontano l’arte e storia del fumetto. L’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura di Seoul provvederanno all’invio dei cofanetti a tre dipartimenti d’italianistica dell’Università Hankuk degli Studi Stranieri e dell’Università Busan degli Studi Stranieri per le attività didattiche e di promozione.