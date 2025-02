Argentina, incendio in un grattacielo a Buenos Aires: oltre 100 evacuati

Un violento incendio è scoppiato questo pomeriggio in un grattacielo di Puerto Madero. I vigili del fuoco e i soccorsi si sono recati sul posto per domare le fiamme e assistere i residenti. Oltre cento persone sono state evacuate. Lo riporta l'emittente argentina Tn. Le fiamme sono divampate all'undicesimo piano della Torre Renoir II, e il fuoco si è esteso fino al quindicesimo piano dell'edificio che ne conta in totale trenta. Finora non si sa con certezza cosa abbia causato l'incendio, ma la prima ipotesi è che si tratti di un guasto all'aria condizionata.

Una trentina di ambulanze sono arrivate a Puerto Maduro, a Buenos Aires, dove si è scatenato un violento incendio in un palazzo di 30 piani. Il responsabile del servizio medico di urgenza, Alberto Crescenti, parlando con l'emittente Tn ha spiegato che si sta "somministrando ossigeno a otto persone. Ne abbiamo evacuate 100, stiamo aspettando che i vigili del fuoco ci indichino se ci sono altre persone nei piani superiori", ha spiegato. Crescenti ha inoltre chiarito che i residenti colpiti sono stati controllati nei punti di triage perché i loro valori di inalazione di fumo sono al di sotto dei parametri e quindi non è stato necessario trasferirli in ospedale, aggiungendo inoltre che non ci sono minori sul posto. Il traffico nell'area, un quartiere dell'alta borghesia della capitale argentina, resta interrotto mentre le squadre di soccorso speciale dei Vigili del fuoco stanno lavorando nell'edificio per spegnere le fiamme e assistere i residenti

Sul luogo dell'incendio a Puerto Madero è arrivato anche il sindaco di Buenos Aires, Jorge Macri, che segue da vicino l'evolvere della situazione e dei soccorsi. Secondo quanto riporta la Nacion, Torre Renoir 2, interessata dal rogo, è alta 172 metri, ed è il terzo edificio più alto di tutta l'Argentina, superata solo dalla Torre Alvear, di 235 metri, e dalla Torre Cavia, di 173.