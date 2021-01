Assalto al Congresso Usa: chi è Jake Angeli, lo sciamano "italiano" di QAnon

Jake Angeli è conosciuto come lo sciamano di QAnon ed è stato tra i leader dell'assalto al Campidoglio: E' un complottista e sostenitore di Donald Trump

E' un gruppo piuttosto variopinto quello che ha partecipato all'occupazione del Congresso Usa. Tra i personaggi più rappresentativi dei sostenitori di Donald Trump, che hanno presso d'assalto Capitol Hill per protestare contro i presunti brogli elettorali che avrebbero portato Joe Biden alla Casa Bianca, c'è Jake Angeli, 32enne di Phoenix conosciuto come lo sciamano di QAnon. L'uomo è stato tra i primi a varcare le porte del Congresso, mostrando vistosi tatuaggi in stile vichingo e indossando una pelle di bisonte come i guaritori degli indiani d'America, e si è seduto all’interno dell’aula prendendo il posto assegnato al vice presidente Mike Pence.

Jake Angeli: chi è lo sciamano di QAnon

Jake Angeli, di chiare origini italiane, è un volto piuttosto noto all'interno degli ambienti estremisti conservatori e complottisti negli Usa. Lo sciamano di QAnon, teoria del complotto sostenuta da molti esponenti della ultradestra americana, è stato in prima linea nelle manifestazioni in Arizona contro le "elezioni rubate". Angeli sui social network, dove ha un discreto numero di seguaci, ha più volte affermato che il mondo è guidato da una rete di pedofili nemici di Donald Trump. Questa non è la prima volta che il contestatore ha indossato il suo costume da sciamano, già visto in altre manifestazioni pro Trump.

Assalto al Congresso Usa: ultradestra, negazionisti Covid e complottisti

Jake Angeli è solo uno dei tanti esponenti di QAnon che hanno partecipato all'assalto di Capitol Hill. Asli Babbitt, la veterana rimasta uccisa negli scontri, sarebbe una sostenitrice della setta ma sono stati fotografati anche membri dei Proud Boys e Boogaloo, gruppi per la supremazia dei bianchi di stampo neonazista molto noti negli Usa. Tra i mainfestanti erano presenti anche membri dei vecchi Tea Party come Kyle Jane Kremer e di gruppi negazionisti del Covid-19 e anti-mascherine.