Attentato in Belgio, uomo apre il fuoco in centro a Bruxelles: due morti

Attentato a Bruxelles, l'uomo avrebbe sparato nell'atrio di un edificio e poi contro due persone in un taxi

Un uomo ha aperto il fuoco in centro a Bruxelles e ha fatto due morti. Testimoni citati da Le Soir riferiscono di aver visto fuggire in scooter un uomo armato con giubotto arancione. Avrebbe sparato nell'atrio di un edificio e poi contro due persone in un taxi.