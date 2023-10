Attentato in Francia, uomo urla "Allah Akbar" e accoltella insegnante liceo

Francia, urla Allah Akbar e accoltella insegnante in liceo

Un morto e due feriti gravi in seguito a un attacco all'arma bianca avvenuto in un liceo di Arras in Francia. Un aggressore armato di coltello ha fatto irruzione nell'istituto e al grido di "Allah Akbar", ha accoltellato un insegnante, secondo la ricostruzione dei media locali. Diverse altre vittime sono rimaste ferite. L'aggressore è stato fermato dalla polizia, secondo il ministero dell'Interno francese, e tutte le scuole della città sono state chiuse.