Berlino, auto contro la Cancelleria. Sulla fiancata la scritta...

Un'auto con la scritta 'stop alla globalizzazione' è piombata contro la cancellata della Cancelleria tedesca a Berlino. Lo riporta la Bild, citando testimoni. "Scena spaventosa", così ha definito la Bild l'accaduto di poche ore fa davanti alla residenza ufficiale di Angela Merkel. Una station wagon scura è entrata nel recinto di fronte all'ufficio. In foto si vedono deformati diversi pilastri di recinzione in ferro del cancello d'ingresso della Cancelleria. Potrebbe essere un attacco politico. La scritta bianca sull'auto recita: “Maledetti assassini di bambini e anziani” e dall'altra parte: “Stop alla politica di globalizzazione”.

Poco dopo, la polizia armata ha circondato l'auto ed è arrivata un'ambulanza. Inizialmente non era chiaro se l'autore o gli autori del reato potessero essere presi in custodia sul posto. Ieri il Cancelliere e i capi dei land hanno stabilito nuove regole e raccomandazioni contro il Covid-19 per le prossime settimane. Per mesi ci sono state proteste in parte violente contro la politica della corona del governo federale.