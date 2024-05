Biden ammette per la prima volta: "Le bombe Usa hanno ucciso civili a Gaza"

Guerra, Biden stoppa la fornitura di armi a Israele. Ora Netanyahu è con le spalle al muro

Nella notte è arrivata la svolta storica per quanto riguarda la guerra tra Israele e Hamas. Biden ha avvertito Netanyahu del cambio di strategia da parte degli Stati Uniti. "Continueremo a garantire - ha detto il presidente Usa alla Cnn - che Israele sia sicuro in termini di Iron Dome e della sua capacità di rispondere agli attacchi giunti di recente dal Medio Oriente, ma non forniremo armi e proiettili di artiglieria. Ho messo in chiaro che se entrano a Rafah, ma non vi sono ancora entrati, non fornirò le armi", ha ribadito con forza Biden. "Ho detto chiaramente a Bibi e al gabinetto di guerra: non otterranno il nostro sostegno, se effettivamente attaccano questi centri abitati".

Il presidente Usa ha spiegato che per il momento le azioni di Israele non hanno superato questa linea rossa, anche se hanno causato tensioni nella regione. "Non sono entrati in centri popolati", ha sottolineato. Poi Biden ha anche riconosciuto che le bombe americane sono state usate per uccidere civili a Gaza nell'offensiva di Israele. "Civili sono stati uccisi a Gaza come conseguenza di quelle bombe e di altri modi in cui attaccano i centri abitati".