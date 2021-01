Biden, bullizzato per la balbuzie ma ricco di calore, moderazione, normalità

La vita di Joe Biden, che oggi giurerà come 46esimo presidente degli Stati Uniti è stata difficile. Prima a difendersi dal bullismo innescato dalla sua balbuzie. Poi la perdita della moglie e della figlia in un incidente d’auto all’età di 29 anni. Infine la morte di un altro dei suoi figli, decenni dopo, per un cancro devastante.

Quando era poco più che adolescente, la madre della sua ragazza di allora gli chiese cosa avrebbe voluto fare da grande e lui le disse “il presidente degli Stati Uniti”. Joseph Robinette Biden nato a Scranton in Pennsylvania 78 anni credente in Dio e nel futuro, presterà giuramento oggi in una Washington blindata come non mai.

Dopo tre competizioni elettorali non riuscite il destino lo ha messo a capo degli Stati Uniti in mezzo a tre gravi crisi: la peggiore pandemia in un secolo, la più acuta recessione dalla Grande Depressione e una profonda divisione sociale.

Una sfida enorme perchè Biden dovrà essere il presidente che spera di proclamare la fine della pandemia, quello che dovrebbe completare il programma di vaccinazione e colui che potrebbe dichiarare terminata la crisi economica.

Forse, dicono, avrà un solo mandato ma di un peso storico inimmaginabile.

Se vincerà la sfida Biden sarà ricordato come il miglior presidente degli Stati Uniti , se fallirà forse il peggiore.

Tutti i riflettori del mondo sono puntati su di lui.

Biden non è mai stato considerato un politico di prima grandezza ma ha una fortissima capacità di adattarsi all'ambiente, come quando divenne conservatore quando il mondo lo richiedeva, ed è pieno di calore, moderazione, normalità, qualità di cui, ma come ora, l’America necessita.

Biden è una creatura della ‘generazione silenziosa’, gli americani nati dopo la Grande Generazione, che hanno combattuto per la democrazia nella Seconda Guerra Mondiale, ma prima dei boom e della rivoluzione culturale. Nato in una famiglia operaia, figlio di un venditore di auto Chevrolet, sarà il primo presidente cattolico dai tempi di John Fitzgerald Kennedy. Inoltre, quello che arriva al 1600 di Pennsylvania Avenue con il bagaglio più politico. Ha prestato giuramento alla sua prima carica elettiva da Washington, senatore del Delaware, nel gennaio 1973, quando aveva 30 anni, ed è diventato uno dei più giovani membri della Camera alta della storia. Ora, assumerà la carica di presidente come il più anziano.

Biden ha promesso al mondo che gli Stati Uniti sono "tornati" sulla scena globale dopo quattro anni di svolta isolazionista e ha promesso agli Stati Uniti che cercherà di guarirli. Arriva con tanti progetti e un obiettivo fondamentale, raggiungere accordi con i repubblicani al Congresso ed impedire che il nuovo impeachment di Trump condizioni la sua carriera.

Più della metà degli elettori di Trump, e nel 2020 erano 74 milioni, lo crede un presidente illegittimo che ha vinto le elezioni in modo fraudolento, nonostante il fatto che né la giustizia né le autorità elettorali abbiano trovato traccia di tali irregolarità.

Dopo i primi 100 giorni di grazia, comincerà la vera battaglia ma, una gran parte del paese vuole lasciarsi alle spalle i quattro anni di Trump, e lo aiuterà.