Biden: "Mi sono ritirato per difendere la democrazia. Tempo di voci nuove, Harris è tosta e capace"

Usa 2024, Biden: "Ho lasciato per difendere la democrazia: devo unire il mio partito"

"Nelle ultime settimane mi è diventato chiaro che devo unire il mio partito". Il presidente americano Joe Biden, in un raro, per lui, discorso dallo studio ovale della casa Banca, nella notte ha pubblicamente affrontato il grande tema del momento nella corsa alle presidenziali Usa, il suo ritiro a vantaggio di Kamala Harris nelle fila dei democratici, avvenuta in ragione del forte calo nei sondaggi contro Donald Trump e anche per i problemi di salute palesati nelle ultime settimane, tra Covid e amnesie. E ha ammesso che era giunto il momento di "passare il testimone" a una nuova generazione. Biden ha ricordato i suoi successi, che ha elencato in dettaglio, e che secondo lui "meritavano un secondo mandato", ha aggiunto che "nulla può ostacolare il salvataggio della nostra democrazia, e questo include l'ambizione personale". "La difesa della democrazia, che è in gioco, è più importante di qualsiasi titolo", ha detto Biden.

"Traggo forza e trovo gioia nel lavorare per il popolo americano. Ma questo sacro compito di perfezionare la nostra unione non riguarda me. Riguarda voi. Le vostre famiglie. Il vostro futuro. Riguarda 'Noi il popolo'". A meno di sei mesi dalla fine della sua presidenza, Biden ha utilizzato il discorso in prima serata per difendere il suo curriculum, definire la sua eredità e descrivere la sua visione per il resto del suo mandato. Ha ripetutamente invitato gli americani a prendere in mano il mantello della salvaguardia dei principi della nazione, affermando che mentre si preparava a lasciare la vita pubblica, stava passando il testimone "al popolo americano sceglierà il corso del futuro dell'America". Ma ora, ha concluso, "dopo anni di esperienza c'è anche un tempo e un luogo per nuove voci, voci fresche, più giovani. Kamala Harris è esperta, tosta e capace". Quel tempo e quel luogo è "adesso".

