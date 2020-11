Biden, ecco le nomine: Clima e Kerry, Sicurezza a un cubano, 007 a una donna

Il presidente eletto Joe Biden ha confermato una serie di nomine per la sua futura amministrazione: Anthony Blinken come segretario di Stato, Alejandro Mayorkas, come segretario alla Sicurezza Interna, Avril Haynes come Direttore della National Intelligence, Linda Thomas-Greenfield, come ambasciatore all'Onu, Jake Sullivan, come consigliere per la Sicurezza nazionale e John Kerry, come inviato speciale per il Clima. “È un team che riflette il fatto che l'America è tornata, è pronta a guidare il mondo, non a ritirarsi".

Biden si è detto "orgoglioso" della sua nomina del cubano-americano, Alejandro Mayorkas, a segretario per la Sicurezza interna (Dhs) del suo futuro governo. "Mentre il Dhs tocca il mondo intero, dato il suo ruolo cruciale in materia di immigrazione, sono orgoglioso che per la prima volta il Dipartimento sia guidato da un immigrato, un latino, che sa che siamo una nazione di leggi e valori", ha detto il presidente.

"Avremo la prima donna a guidare la comunità dell'intelligence, il primo latinoamericano, un immigrato, a guidare il Dipartimento della sicurezza interna e un diplomatico rivoluzionario alle Nazioni Unite". E ha aggiunto: "Per la prima volta gli Stati Uniti avranno un responsabile nazionale per il Clima". John Kerry "parlerà a nome della nazione su una delle sfide più importanti della nostra epoca", ha dichiarato Biden.

Nel frattempo, anche il Nevada, dopo la Pennsylvania, ha certificato la vittoria del presidente eletto Joe Biden. Lo riporta la 'Cnn', secondo cui il segretario di Stato del Nevada, la repubblicana Barbara K. Cegavske, ha ufficializzato i risultati delle elezioni del 3 novembre. Stando ai dati, Biden ha ottenuto oltre 33mila voti in più di Trump.