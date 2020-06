Biden, senza fare nulla, è in vantaggio su Trump di 10 punti

La pandemia da Coronavirus e le proteste antirazziste che colpiscono tante città americane sembrano per il momento non portare bene a Donald Trump nella sua corsa alla rielezione di novembre.

Secondo l’ultimo sondaggio di ABC News/Washington Post Joe Biden, praticamente senza fare nulla, è in vantaggio di ben 10 punti sul Presidente americano. E’ questa, per il momento , una corsa politica davvero particolare. Da una parte c’è un Presidente esposto 24 ore su 24 a gestire situazioni inedite, dalla pandemia, alla nuova guerra fredda con la Cina e adesso con le proteste antirazziali a ricordo di George Floyd. Dall’altra un candidato che ‘vola basso’, gioca di rimessa senza portare sul tavolo delle crisi alcun contributo significativo. Anzi in un paio di occasioni ha preso inciampi di non poco conto , come quando a detto in un’intervista che chi vota per Trump non è un vero afro’.

A Biden, in ogni caso, potrebbe veramente essere sufficiente, per il momento, stare zitto sulla sponda del fiume ed aspettare il nemico.

Già a marzo dopo un mese di pandemia si era visto che il vento favorevole sul tycoon stava cambiando. Il 53% degli americani non era d’accordo su quanto il Presidente stava facendo per gestire la crisi.E il crollo dell’economia, suo cavallo di battaglia, certamente non lo ha aiutato. ll 53% del sondaggio ha detto che voterebbe per Biden, contro il 43% di Trump. Una forbice che si sta allargando.Due mesi fa nella stessa rilevazione il confronto era 49% contro 47%.

In calo anche l’indice di approvazione sul Presidente, che è passato al 45% mentre l’indice di disapprovazione è salito al 53%. A marzo i rapporti erano invertiti con un’approvazione del 48% e un indice di disapprovazione al 46%.

Adesso il numero delle persone che disapprovano la sua gestione della pandemia è aumentato di ben 15 punti percentuali, dal 28% al 43%. 10 americani su 6 pensa che Trump non capisca i problemi degli americani e non crede che abbia il temperamento e la personalità per gestirli e risolverli.

Curioso che gli intervistati dichiarino di preferire Biden (50%) a Trump (42%)per gestire la pandemia.

Biden sembra avere i favori di indipendenti, moderati e giovani donne.

Senza dimenticare il favore che l’ex vicepresidente di Barack Obama gode tra le fasce degli afroamericani e ispanici. Mentre nei votanti bianchi il vantaggio di Trump è di 53% contro 44%, il sondaggio tra afroamericani e ispanici cambia di molto a favore di Biden con l'89% per gli afromericani e il 69% per gli ispanici. Il sondaggio telefonico, realizzato per ABC News by Langer Research Associates of New York, è stato fatto tra il 25 e 28 maggio su un campione di 1001 persone.

Ed ancora non erano esplose le proteste antirazziali per la morte di George Floyd.