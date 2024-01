Block, l'ereditiera che ha fatto rapire i suoi figli la notte di Capodanno

Giallo in Danimarca, il finto rapimento e la vendetta contro l'ex marito

Lo hanno battezzato il giallo di Capodanno in Danimarca e riguarda una delle famiglie più ricche dell'intera Germania. Christina Block, ereditiera di 49 anni, è la figlia di Eugen Block, l’uomo che portò le steakhouse in Germania insegnando ai tedeschi a mangiare le "bistecche" come in America e che, partito cameriere a Londra e Parigi, si ritrovò ad essere uno degli uomini più ricchi di Amburgo. Sarebbe stata proprio Christina - si legge su Il Corriere della Sera - a far rapire da un commando Klara e Theodor Block, 13 e 10 anni, proprio i suoi figli e il tutto per sottrarli all'ex marito. Una storia di odio, conflitto e vendetta: come può succedere nei divorzi più dolorosi. La sera di Capodanno i figli di Christina erano con il padre, il danese Stephan Hensel, a Gravenstein, villaggio di 4mila abitanti sulla penisola dello Jutland: la costa nobile sul Mare del Nord, residenza estiva dei reali danesi.

Guardavano i fuochi d’artificio, quando un gruppo di uomini - prosegue Il Corriere - è entrato, ha aggredito il padre, l’ha scaraventato a terra e portato via i piccoli. I testimoni notano le targhe, tedesche. Si ricostruirà più tardi che si trattava di auto a noleggio, che vengono riprese mentre fanno ritorno in Germania. Per 48 ore dei bambini non si è saputo nulla, anche se erano al lavoro sia la polizia danese che quella tedesca. Solo ieri sera, il Kriminalamt di Amburgo ha comunicato di aver "tutti i motivi per credere" che i bambini siano con la mamma. Che ne ha — almeno in Germania — la custodia legale. Block e Hensel sono in disputa da anni per la custodia dei tre figli. Nell’estate 2021, i due più piccoli sono andati dal padre in Danimarca, per il "suo" weekend: e non sono più tornati. Trattenuti, per la madre. Rimasti di loro volontà, per il padre.