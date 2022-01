Bloody Sunday: 50 anni fa in Irlanda una strage ancora senza colpevoli

A Derry la commemorazione della Bloody Sunday

Una sfilata dei parenti delle vittime per le strade di Derry ricorda i 50 anni dal tragico 30 gennaio 1972, passato alla storia come la “Bloody Sunday”, la “domenica di sangue” diede il via ai “Troubles”, gli scontri tra le due anime dell'Irlanda. Anche mezzo secolo fa era stata organizzata una manifestazione, di civili disarmati, sulla quale però i paracadutisti britannici aprirono il fuoco, causando ben 14 morti. Quella strage degli innocenti ha profondamente segnato la storia britannica, influenzando anche artisti molto famosi come gli U2, con la loro celebre “Sunday Bloody Sunday” e gli Wings di Paul McCartney con “Give Ireland Back to the Irish”. Ancora oggi quella mattanza non ha colpevoli e anche per questo motivo il Bloody Sunday Trust, il fondo creato nel 1997 per sostenere le famiglie delle vittime, ha scelto il motto “One World, One Struggle” (“Un mondo, una lotta”) per la commemorazione odierna.