Brasile: 500 mila contagi Covid, ma Bolsonaro incontra la folla

Il Brasile è ora il secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, più colpito dalla pandemia di Covid-19: i casi confermati sono oltre 500 mila, la metà del milione segnalato in tutta l'America Latina. Tuttavia il presidente Jair Bolsonaro ha di nuovo vietato le raccomandazioni di distanziamento fisico: senza mascherina, il leader di estrema destra ha incontrato un gruppo molto stretto di sostenitori nella capitale Brasilia mentre la folla cantava "Mito! Mito! Mito!". Bolsonaro è stato un forte oppositore del lockdown come misura di contenimento del coronavirus, considerandolo inutile e dannoso per l'economia, ma ha affrontato intense critiche da parte delle autorita' statali preoccupate e dai cittadini arrabbiati.