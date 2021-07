Brasile, paura per Bolsonaro: ricoverato in ospedale nella notte

Brasile, il presidente Bolsonaro ricoverato in ospedale nella notte per accertamenti dopo forti dolori addominali

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è stato ricoverato nella notte all'ospedale militare di Brasilia a causa di forti dolori addominali, riportano fonti ufficiali della presidenza. Si tratta dell'ultimo allarme per la salute del leader di estrema destra, accoltellato all'intestino durante la campagna elettorale nel 2018. Il leader Bolsonaro, secondo il comunicato ufficiale, dovrebbe rimanere in osservazione per 24-48 ore, ma non necessariamente da ricoverato.

I media locali, come il quotidiano O Globo, avevano riferito del ricovero del presidente spiegando che avrebbe dovuto sottoporsi ad accertamenti medici. A luglio dell'anno scorso, Bolsonaro ha contratto il Covid-19 da cui però è guarito. Sembra che negli ultimi mesi abbia avuto una forte tosse e più di recente abbia sofferto di singhiozzi cronici, che hanno aggiunto timori per il suo reale stato di salute.