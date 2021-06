Brexit, residenza nel Regno Unito: a rischio migliaia di cittadini europei

Minuti contati per la richiesta del settled status: il permesso di residenza permanente nel Regno Unito che molti cittadini europei potranno richiedere fino alla fine di questo mese. Una certificazione che verrà rilasciata ad una condizione: si dovrà dimostrare "di aver vissuto sul territorio in modo continuativo per almeno cinque anni". Altrimenti si potrà richiedere il pre-settled status: la residenza provvisoria, in attesa di trascorrere il periodo di tempo necessario per quella ufficiale. Chi non soddisferà questi requisiti quindi, dal 30 giugno in poi, verrà considerato ufficialmente un residente illegale. Una situazione in "bilico", che secondo le ultime statistiche pubblicate, metterà al palo migliaia di cittadini europei. Il nuovo studio del Think Tank Uk in a Changing Europe, intitolato The Eu Settlement Scheme- riportato dal Corriere- rivela infatti che 320.000 cittadini europei sono ancora in attesa di una decisione sul loro status e rischiano di cadere in un limbo legale dal primo luglio. Se i richiedenti non saranno in grado di dimostrare di avere diritto a rimanere stabilmente nel territorio britannico- conclude il CorSera- perderanno immediatamente i loro diritti, anche se la loro domanda è valida.