Capitol Hill, desecretati documenti su Trump alla Casa Bianca

Capitol Hill, i documenti della Casa Bianca che potrebbero coinvolgere Donald Trump nell'attacco possono essere rilasciati per le indagini

Questa è la decisione di un giudice federale degli Stati Uniti, che ha stabilito che i documenti alla White House sull'ex presidente Usa possono essere rilasciati alla commissione del Congresso che indaga sulla violenza. La corte ritiene che "l'interesse pubblico consiste nel consentire - ma non ingiungere - la volontà combinata dei rami legislativo ed esecutivo di studiare gli eventi che hanno portato agli attacchi e di prendere in considerazione una legislazione per impedire che tali eventi si verifichino mai di nuovo".

