Carola Rackete eletta in Ue: ceretta? Ma chi ti conosce. La foto virale

Carola Rackete eletta in Ue

Torna alla ribalta Carola Rackete, l'attivista ed ex capitano dell'Ong Sea Watch che nel 2019 ingaggiò una "battaglia" con l'allora ministro degli Interni Matteo Salvini. La teutonica è stata eletta con la Die Linke (partito di sinistra tedesco) all'Europarlamento. In queste ore circola sul web una foto che la ritrae con le gambe scoperte con molti peli. Nulla di male, s'intende, ma la cosa non è passata inosservata.