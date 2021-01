Caso Navalny, proteste e arresti in tutta la Russia

Caso Navalny, al via la giornata di proteste in tutta la Russia

Al via alle proteste a sostegno dell'oppositore Aleksei Navalny, convocate dal suo movimento in tutta la Russia, con l'obiettivo di chiederne la scarcerazione. Secondo quanto riportato dalla Ong, Ovd-Info, sono già 237 le persone arrestate da parte della polizia in diverse città del Paese. A Khabarovks, fa sapere la Ong Ov-Info, le forze dell'ordine hanno usato la forza per disperdere la folla, mentre a Balgoveshensk tra i fermi risultano anche minorenni.

Una persona è stata fermata anche nella capitale, in centro a Mosca, dove la manifestazione è prevista dalle 14 (ora locale, le 12 in Italia): si tratta di un uomo che portava in mano un cartello con scritto "io non ho paura", citazione dello stesso Navalny e diventato uno degli slogan della giornata di protesta di oggi. Le autorità avevano promesso di reprimere le manifestazioni, che si stanno svolgendo senza autorizzazione.

Sul canale Telegram di Navalny sono stati pubblicati numerosi video delle manifestazioni a Vladivostok e Khabarovsk, dove la partecipazione sembra consistente. A Valdivostok è sceso in piazza anche il famoso blogger e YouTuber, Yuri Dud: qui, secondo i media locali, i fermi sono stati almeno 12 per ora. Le manifestazioni sono state convocate in oltre 60 città della Russia: a Mosca, dove la polizia ha promesso la repressione, l'appuntamento è alle 14 ora locale (le 12 in Italia) nella centrale piazza Pushkinskaya.