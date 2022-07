Chicago, il killer 21enne e gli abiti da donna. Voleva sterminare la famiglia

Strage Chicago, origini italiane per l'autore del massacro

Tre anni fa Robert Crimo, il ragazzo che lunedì mattina ha fatto una strage alla parata di Highland Park, Illinois, aveva detto che voleva “uccidere tutti”, riferendosi ai suoi famigliari. Lo ha rivelato il vice sceriffo Christopher Covelli durante la conferenza stampa tenuta nel pomeriggio. Quando accadde, un parente del ragazzo aveva chiamato la polizia per segnalare che Crimo aveva una “collezione di coltelli”. I poliziotti avevano sequestrato sedici coltelli, un pugnale e una spada nell’abitazione dove il ragazzo viveva con i genitori e i fratelli. Ma non erano stati trovati elementi sufficienti per arrestarlo.

Ventuno anni, origini italiane, il killer - si legge sul Corriere della Sera - ha coltivato fin da piccolo la passione per la musica e si è trasformato in Awake The Rapper, nome d’arte con la quale ha lanciato sempre in rete alcune delle sue creazioni. Il cecchino è scappato ed è stato bloccato verso le 19 a bordo della sua auto, vicino ad un semaforo. Si era travestito da donna per mescolarsi alla folla. Un ulteriore indizio, precisano gli inquirenti, di un piano preparato per settimane. L'uomo di 21 anni arrestato è stato accusato di 7 omicidi di primo grado. Lo ha riferito il procuratore della contea di Lake, Eric Rinehart. Il procuratore ha dichiarato che dovrà affrontare "decine di altre accuse" e che se sarà condannato, dovrà scontare l'ergastolo senza condizionale.