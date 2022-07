Cina affossata dai lockdown di Xi Jinping: brusca frenata della crescita

La Cina rallenta a causa della strategia zero Covid di Xi Jinping

L'economia cinese ha registrato un'espansione dello 0,4% su base annua nei tre mesi fino a giugno, la più debole espansione trimestrale da quando la pandemia di coronavirus ha colpito il Paese all'inizio del 2020. Il tasso di crescita del PIL è crollato rispetto al 4,8% su base annua del primo trimestre e si è attestato al di sotto della stima media dello 0,8% di una ricerca Caixin condotta tra gli economisti. Per la prima metà dell'anno, il PIL è cresciuto del 2,5%, secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica (NBS), aumentando le probabilità che la crescita dell'intero anno non raggiunga l'obiettivo del governo di circa il 5,5%.

Nel secondo trimestre la Cina è stata colpita dalla peggiore ondata di focolai di Covid-19 dal 2020 e l'attuazione della strategia governativa "zero-Covid" ha causato gravi perturbazioni all'attività economica in importanti regioni manifatturiere, tra cui il Delta del fiume Yangtze. Shanghai, uno dei più importanti hub economici e finanziari del Paese, si è fermata ad aprile e maggio quando è stata imposta una serrata per contenere la diffusione del virus. Anche altre città, tra cui Shenzhen e Pechino, hanno imposto chiusure parziali o controlli severi sulla circolazione di persone e merci.

Il crollo del PIL nel secondo trimestre significa che la crescita dovrà accelerare a oltre il 7% nel secondo semestre per ottenere una crescita annuale del 5% per l'intero anno, ha scritto Larry Hu, responsabile dell'economia cinese di Macquarie Capital Ltd., in una nota di ricerca di venerdì. Ma ciò sarà "impossibile senza una significativa escalation degli stimoli politici rispetto al livello attuale", ha scritto.

La produzione industriale a valore aggiunto è cresciuta del 3,9% su base annua, dopo un aumento dello 0,7% a maggio e un calo del 2,9% ad aprile, mentre le vendite al dettaglio sono aumentate del 3,1%, segnando il primo incremento in quattro mesi. La crescita è stata trainata principalmente dalle vendite di auto, che sono aumentate del 13,9% a giugno dopo il calo del 16% del mese precedente, in quanto la domanda repressa si è liberata dopo la revoca delle restrizioni e i sussidi governativi hanno incrementato gli acquisti.