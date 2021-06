Cina, scoperto lo scheletro di un dinosauro gigante

Secondo quanto riporta il Daily Mail, in Cina è stato ritrovato il fossile di un dinosauro gigante in ottime condizioni. Il reperto è stato trovato nel sud-ovest della Cina, precisamente a Lufeng, e appartiene ad un dinosauro che si pensa fosse lungo circa otto metri. I

Il capo del Centro di ricerca e conservazione dei fossili di dinosauro della città di Lufeng Wang Tao ha dichiarato: "Un fossile di dinosauro così completo è una scoperta rara in tutto il mondo". Ha poi continuato definendo il ritrovamento un "tesoro nazionale" e aggiungendo che "Sulla base del fossile che è stato scoperto nel corso degli anni, sulla coda e sulle ossa della coscia, crediamo che si tratti di un tipo di Lufengosaurus gigante, vissuto durante il primo periodo del Giurassico".

Si pensa che i Lufengosaurus fossero erbivori a quattro zampe e sono stati chiamati colloquialmente come "Lucertole Lufeng". All'inizio del 2021, lo scheletro appartenente a un giovane dinosauro dello stesso periodo è stato scoperto a Lufeng. Questo è stato un'altra scoperta entusiasmante da parte dei paleontologi della regione in quanto non corrisponde a nessun'altra specie conosciuta di dinosauro.