Cold war, Trump perde l'uomo a Pechino. L'ambasciatore Terry Branstad lascia

L'ambasciata statunitense negli Stati Uniti conferma l'addio dell'ambasciatore a Pecino, Terry Branstad, che lascera' la capitale cinese all'inizio di ottobre. "L'ambasciatore ha confermato la sua decisione al presidente Trump per telefono la scorsa settimana", si legge in una nota on line pubblicata dalla sede diplomatica Usa in Cina. Dopo avere lasciato la capitale cinese Branstad tornera' nell'Iowa, lo stato Usa di cui e' stato a lungo governatore prima di assumere l'incarico diplomatico in Cina.



Nella giornata di oggi, Branstad, in una riunione interna, ha ringraziato lo staff dell'ambasciata e dei consolati Usa in Cina per il loro lavoro. Branstad si e' detto "orgogliosissimo" del lavoro fatto per raggiungere l'accordo di fase 1 sul commercio con la Cina, trovato a gennaio. "Il nostro obiettivo rimane ottenere risultati significativi e misurabili per le famiglie americane. Abbiamo fatto significativi progressi e non smetteremo di fare pressioni per altri".