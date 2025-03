Collisione tra navi, un cocktail micidiale per l'ambiente. Nel mare del Nord milioni di litri di kerosene

Collisione tra navi: nel Mare del Nord milioni di litri di kerosene. Emergenza ambientale

Bruciano ancora le fiamme divampate sulle due navi entrate lunedì in collisione nel Mare del Nord, al largo della costa orientale dell'Inghilterra. E si sta riversando in acqua il carburante per aerei che si trovava nella petroliera Stena Immaculate. La società statunitense Crowley, che gestisce la petroliera, ha riferito che si è aperta una falla nel serbatoio della nave.

Sospese le ricerche del marinaio disperso

Secondo la Bcc che cita la Guardia Costiera, un marinaio risulta sempre disperso e le ricerche sono state sospese.

Tracciato il viaggio della petroliera e della portacontainer

La petroliera Stena Immaculate, di proprietà della compagnia svedese Stena Bulk ma gestita dall'americana Crowley, era stata speronata dalla nave portacontainer battente bandiera portoghese Solong (della società tedesca Reederei Koepping) quando era all'ancora al largo dell'estuario dell'Humber, a circa 16 chilometri al largo di Hull, nell'East Yorkshire.

La Stena Immaculate trasportava cherosene per i jet del Pentagono, mentre sul cargo c'erano container con cianuro di sodio. Trentasette marinai erano stati tratti in salvo e solo uno di loro ricoverato in ospedale. La società operatrice della petroliera ha riferito anche che i marinai hanno abbandonato la nave dopo che si erano verificate diverse esplosioni a bordo.

Secondo il portale di tracciamento Marine Traffic Data, la Stena Immaculate - 183 metri di lunghezza e 32 di larghezza, battente bandiera Usa - era arrivata dal porto greco di Agioi Theodoroi prima di fermarsi al largo dello Yorkshire. Mentre la Solong - 140 metri di lunghezza per 22 di larghezza, battente bandiera portoghese - aveva lasciato il porto scozzese di Grangemouth ed era diretta a Rotterdam, in Olanda, con il suo carico di cianuro. La società Crowley, con sede in Florida, si è affrettata ad addossare la responsabilità della collisione al cargo portoghese.

Il premier Keir Starmer invia gli ispettori

Gravi conseguenze invece la collisione potrebbe avere sull'ambiente. Downing Street, sede degli uffici del primo ministro Keir Starmer, ha espresso grande preoccupazione per l'accaduto e ha inviato sul posto esperti in incidenti navali. Diversi ministeri si sono mobilitati, compreso quello dell'Ambiente in caso sia necessario ripulire le acque.

Cianuro e kerosene, cocktail micidiale per l'ecosistema marino

Se di sicuro il combustibile si è riversato in mare, non è chiaro se lo stesso sia avvenuto per il cianuro. Potenzialmente è un veleno letale per gli organismi marini ma secondo esperti intervistati dalla Bbc, i pesci hanno la capacità di fiutare il pericolo e potrebbero essersi allontanati.