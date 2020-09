Corea del Nord, il leader Kim Jong-un ammette “difetti” sulla gestione Covid

La Corea del Nord dichiara di avere scoperto “alcuni difetti” nelle misure di prevenzione del “virus maligno”, il Covid-19, di cui non riconosce ufficialmente la presenza di contagi. Quella che appare come una ammissione da parte del regime - che non scende, però, nel dettaglio - è stata fatta durante l'ultima riunione del Politburo, l’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori, guidato dal leader nord-coreno Kim Jong-un.

La riunione guidata dal leader Kim Jong-un

“L’incontro ha sottolineato il bisogno di guardarsi severamente dall’auto-compiacimento, dalla trascuratezza, dall’irresponsabilità e dalla fiacchezza in campo anti-epidemico” e rafforzare le misure anti-epidemia, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa del regime, Korea Central News Agency. L’incontro, presieduto da Kim, ha però anche “richiamato a mantenere con successo un sistema e un ordine anti-epidemico d’acciaio”, prosegue la Kcna nel resoconto del vertice tenutosi ieri.

La controversia con Seul

L’incontro è avvenuto a pochi giorni dall’ultima controversia con Seul per l’uccisione da parte di soldati nord-coreani di un funzionario di Seul che si trovava alla deriva in acque nord-coreane: la vicenda, che non viene citata dall’agenzia di stampa nord-coreana, ha destato l’ira di Seul, che ha accusato il Nord di avere bruciato il corpo del funzionario dopo l’uccisione, mentre il Nord ha ammesso, invece, di avere dato fuoco solo all’oggetto usato dall’uomo per mantenersi a galla, come previsto dalle disposizioni contro la diffusione del Covid-19. Nonostante le scuse porte a Seul dalla Corea del Nord, il regime di Kim non ha ancora risposto alla proposta sud-coreana di indagini congiunte sul tragico episodio.