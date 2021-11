Corea del Nord, studente scarica Squid Game. Condannato a morte, sarà fucilato

Corea del Nord, scarica Squid Game e lo scoprono. Sarà fucilato

Ha del clamoroso la notizia proveniente dalla Corea del Nord. Uno studente, solo per aver scaricato su una chiavetta Usb la serie tv sudcoreana di Netflix Squid Game, vista e rivista in tutto il mondo con 1,6 miliardi di ore di visualizzazione - si legge sulla Stampa - è stato condannato a morte. "Eliminazione del pensiero e della cultura reazionaria", si chiama così la legge in virtù della quale la Corea del Nord ha condannato a morte uno studente accusato di aver introdotto nel Paese e contrabbandato la serie sudcoreana che dal suo rilascio, in circa due mesi, è diventata la più vista di sempre su Netflix.

La notizia - prosegue la Stampa - è stata riportata sul suo sito web da Radio Free Asia, che riferisce che il giovane sarà fucilato. È stato scoperto dopo che sette studenti di una scuola superiore sono stati sorpresi a guardare le puntate piratate su una chiavetta Usb: uno di questi è stato condannato all’ergastolo per averla acquistata illegalmente, gli altri sei a cinque anni di lavori forzati, mentre insegnanti e amministratori della scuola sono stati licenziati e potrebbero essere inviati a lavorare in zone remote, come nelle miniere o nell’agricoltura.

