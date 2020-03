Coronavirus. A New York 1218 morti gli ospedali in situazione di guerra

‘Più di 1200 morti a New York e il peggio deve ancora arrivare’ ha detto il Governatore dello Stato Andrew Cuomo che ha chiesto aiuto a tutti i medici volontari di altri Stati per sostenere gli ospedali della città che sono in condizioni indicibili, da periodo di guerra con un’infermiera per trenta pazienti.

‘Una quantità di perdite, di dolore e di lacrime che stanno sopportando tutti i cittadini’ è la fotografia che Cuomo ha fatto del momento drammatico di tutto lo Stato di New York.

Uno Stato epicentro della pandemia in America con quasi 67000 casi su un totale di 160000.

Per alleviare il dramma della città è arrivata, accolta al molo da Bill De Blasio, la nave ospedale Comfort, la sesta più grande del mondo. La nave è attrezzata con 1000 camere, 12 sale chirurgiche e altri sale operative.

‘Fin dall’inizio sapevamo che la nostra capacità ospedaliera era critica e abbiamo chiesto aiuto al Governo e il Governo ha risposto’ ha commentato un Cuomo provato ma soddisfatto.

Non è la prima volta che l’imbarcazione, precedentemente una nave da trasporto di petrolio riconvertita, viene usata in periodi di emergenza. L’ultima volta fu in occasione dell’11 settembre del 2011 nell’attentato alle Torri Gemelle.

E’ comunque rimane sempre un’operazione rischiosa di cui i medici imbarcati sono consapevoli, perchè la stessa nave, se non difesa , potrebbe diventare un ulteriore focolaio di contagi.

A Los Angeles, già da venerdì , è ormeggiata la ‘Mercy’ la seconda nave ospedale con 800 uomini di equipaggio per aiutare gli ospedali del Sud della California, al momento il terzo Stato in relazione ai contagi.