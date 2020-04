Coronavirus. A New York il peggio è passato, forse

‘Il peggio è passato’ così si è spinto a dire il prudente Governatore della Stato di New York Andrew Cuomo nel commentare gli ultimi dati sul trend dell’epidemia nello Stato più colpito di tutta l’America.

Nelle ultime ore sono aumentati i casi di contagio a 196000,19000 i ricoverati e le vittime 671 in un giorno per un totale che supera i 10000 morti. Il dato dei morti in un giorno è stato però il più basso di tutta la settimana e i ricoveri sembrano essere sotto controllo.

Per questo Cuomo ha sostenuto che ‘se la gente continuerà a muoversi con intelligenza i numeri dei ricoveri e dei morti rimarranno sotto controllo, ma se si comincerà ad agire con imprudenza allora in due o tre giorni la situazione andrà a peggiorare’.

Coronavirus.A New York il peggio è passato dice Cuomo

Adesso sembra che la curva della pandemia a New York si stia appianando ma vista l’altissima densità di popolazione non si puo’ abbassare la guardia.

‘La forza di New York, la grande forza di aggregazione, di socialità-ha ricordato il Governatore- è anche la sua debolezza nei confronti del virus che si alimenta negli ambienti affollati’.

Insieme ai Governatori di Connecticut, Delaware, New Jersey, Pennsylvania e Rhode Island, Cuomo sta ora lavorando alla fase 2, un processo di riapertura per gradi.

E lo sta facendo con questi Stati perchè da questi arrivano nella metropoli la maggior parte dei lavoratori della ristorazione e delle costruzioni.

Una strategia comune che sembra essere seguita pure dagli Stati del Pacifico come Oregon, California e Washington.

Tutti sono abbastanza d’accordo che la riapertura dipenderà da quello che dirà la scienza e non la politica. Così come ripetuto dallo scienziato italoamericano Anthony Fauci che ha il compito, nella task force di Trump, di tenere a bada la voglia del Presidente di riaprire tutto e subito.

’Riaprire non sarà come accendere o spegnere un interruttore’ ammonisce in continuazione Fauci.

Siccome per Trump la decisione di riaprire il Paese sarà, da sue parole’ la decisione più importante e difficile di tutta la mia vita’ sta creando un secondo team di professionisti di alto profilo economico per guidare la ripresa.

Anche perchè l’America, dopo lo schock da Coronavirus, sta cominciando a scaldare i motori per ripartire al massimo.