Coronavirus, Corea del Sud: 46 nuovi contagi, aumentano casi dall’estero

Covid-19, nuovi contagi in Sud Corea

La Corea del Sud registra 46 nuovi contagi da Covid-19, dovuti a un aumento dei casi accertati provenienti dall’estero, dopo i soli 17 del 22 giugno. Nel conto di oggi 23 giugno c’è anche un nuovo decesso, che porta il totale dei morti per Covid-19 a quota 281 dall’inizio dell’epidemia, mentre complessivamente le persone contagiate in Corea del Sud sono 12.484, secondo i dati diffusi oggi dal Korea Center for Disease Control and Prevention.

Il Paese asiatico ha registrato trenta nuovi contagi “importati”, sedici dei quali legati all’equipaggio di un peschereccio proveniente dalla Russia attraccato al porto di Busan, nel sud-est della Corea del Sud. Dopo l’accertamento dei nuovi casi, 160 dipendenti portuali sono stati sottoposti a misure di isolamento.

Il numero dei casi provenienti dall’estero è in forte aumento, e per la prima volta in quasi 40 giorni ha superato oggi il numero delle infezioni contratte localmente. A preoccupare è anche la trasmissione a livello locale, soprattutto nell’area metropolitana di Seul, dove si contano oggi undici dei sedici contagi trasmessi localmente. La capitale sudcoreana conta la maggiore parte dei contagi registrati da inizio giugno e le autorità locali hanno aperto alla possibilità di ritornare a un irrigidimento delle misure di distanziamento sociale per evitare il rischio di diffusione del contagio.