Coronavirus, è finità "l'immunità" della Russia

CORONAVIRUS, IN RUSSIA 658 CONTAGI CONFERMATI E 112MILA PERSONE IN AUTO ISOLAMENTO

I contagi di Covid-19 in RUSSIA sono 658, con 163 nuovi casi confermati nelle ultime 24 ore, ha reso noto la vice premier Tatiana Golikova, a capo della task force che segue l'epidemia per il governo. Ci sono in tutto il paese 112mila persone "sotto osservazione e in auto isolamento", ha aggiunto Golikova, citata dall'agenzia di stampa Tass, senza precisare altro. Le regioni in cui sono stati confermati contagi sono 55 (sulle 85 della Federazione)



CORONAVIRUS RUSSIA, PUTIN ANNULLA IMPEGNI PER PREPARARE DISCORSO AL PAESE

Vladimir Putin si rivolgerà al paese nelle prossime ore con un discorso sull'epidemia di coronavirus. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino. Dmitry Peskov precisando che la decisione di annullare gli impegni fissati per oggi e parlare ai russi è maturata ieri, dopo un incontro che il presidente ha avuto con la task force del governo che segue l'epidemia e in seguito con il premier, Mikhail Mishustin, la Banca centrale ed esponenti dell'Amministrazione presidenziale, con cui Putin ha discusso delle misure di sostegno per i cittadini e per l'economia della RUSSIA nel quadro della crisi globale. Putin ha cancellato uno spostamento a San Pietroburgo in programma per oggi.