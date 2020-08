Coronavirus, Gaza: esteso di tre giorni il lockdown, almeno 20 i nuovi contagi

Cresce a Gaza l'allarme per il coronavirus. In nottata le autorità locali hanno esteso di altre 72 ore il lockdown inziato due giorni prima in tutta la Striscia. Fonti vicine riferiscono che le strade sono pattugliate dalla polizia che impone alla popolazione di restare in prossimità delle proprie abitazioni. Multe di 400 shekel (cento euro) sono previste per chi sia trovato fuori dal proprio rione di residenza. Da parte sua il ministero della sanità ha reso che da mercoledì è salito a due il numero dei decessi per coronovirus. Nello stesso lasso di tempo si sono avuti una ventina di contagi. Secondo il ministero della Sanità il coronavirus ha fatto ingresso all'interno della Striscia, per la prima volta dall'inizio della pandemia nella Regione, all'inizio di questo mese. Ma è stato rilevato solo negli ultimi giorni.