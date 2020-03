Coronavirus, Germania a un passo dai 20 mila contagi

Sono quasi 20 mila i contagi da coronavirus in Germania. E' quanto affermano la Johns Hopkins University e la Zeit online, secondo cui il numero delle infezioni e' arrivato a oltre 19.800, mentre le vittime sono 68. Piu' basso il conteggio del Robert Koch Institut (Rki), il maggior centro epidemiologico tedesco, che conta 16.662 contagi e 47 decessi: l'istituto, pero', conteggia solo i dati confermati e inviati per via digitale dai Laender, mentre la Zeit incrocia i dati dello stesso Rki con le segnalazioni delle autorita' sanitarie locali.