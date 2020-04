Coronavirus, Germania: le scuole riapriranno “a tappe” a partire dal 4 maggio

Le scuole della Germania riapriranno a tappe, prime a ripartire le classi all'ultimo anno di elementari e superiori

In Germania le scuole riapriranno “a tappe” a partire dal 4 maggio. É stato deciso al vertice tra il governo tedesco e i governatori dei Laender, come riferisce lo Spiegel. Nella pratica, i primi a riprendere le lezioni in classe saranno i ragazzi degli ultimi anni delle superiori, che l’anno prossimo dovranno dare l’esame conclusivo, e i ragazzi dell’ultimo anno delle elementari.

Nel decreto varato dalla cancelliera Angela Merkel insieme ai governatori dei Laender, si afferma inoltre che la conferenza dei ministri per l’istruzione dovrà presentare entro il 29 aprile un piano per come realizzare le lezioni rispettando le misure di sicurezza sanitarie, a cominciare dalla necessità di mantenere la distanza di un metro e mezzo e riorganizzando le classi in gruppi di lavoro più ristretti. Inoltre, è previsto che ogni scuola debba dotarsi di un proprio “piano igiene”.