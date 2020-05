Coronavirus, i medici russi lasciano l’Italia. Putin studia il de-lockdown

L'annuncio del ministro della difesa Sergei Shoigu

I medici militari russi che dalla fine di marzo operano in Italia per aiutare le regioni del Nord contro il coronavirus cominceranno a rientrare in Russia domani 7 maggio. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Sergei Shoigu.

In Russia oltre 10.000 nuovi casi in 24 ore ma Putin comincia a preparare il de-lockdown

Per il quarto giorno consecutivo sono oltre 10mila nuovi casi da coronavirus in appena 24 ore in Russia dove l'epidemia non si ferma. Il bilancio adesso è di 165.929 contagio ufficiali su scala nazionale; e con 86 nuovi decessi, il numero totale delle vittime è arrivato a 1.537. Oggi comunque il presidente Vladimir Putin incontra lo stato maggiore del governo per studiare la de-escalation alle restrizioni decise nel Paese per contenere l'epidemia.