Coronavirus, il Liechtenstein mappa i contagiati con i braccialetti biometrici

L'emergenza Coronavirus è mondiale. Ogni Stato cerca di fronteggiarla a modo suo, sperimentando anche metodi per il contenimento, in attesa del vaccino che tarda ad arrivare e per cui ci vorrà almeno un anno di tempo. Braccialetti biometrici distribuiti alla popolazione per scoprire in tempo reale eventuali contagi e contenerne la diffusione. È questo - si legge su Repubblica - il progetto pilota lanciato la scorsa settimana dal Liechtenstein, con un primo test sul cinque per cento dei residenti. Se avrà successo, il modello sarà replicato su tutti i cittadini in autunno, quando secondo le autorità del Principato sarà altamente probabile una seconda ondata pandemica.

Lo studio è partito giovedì scorso, con la distribuzione dei primi braccialetti a un campione di persone che si sono offerte volontarie. I congegni trasmettono in tempo reale i dati su temperatura corporea, ritmo respiratorio e battito cardiaco. Le informazioni sono analizzate da un laboratorio svizzero, che così può individuare i possibili casi di Covid 19 prima che se ne verifichino i sintomi in modo da predisporre l’isolamento del paziente e i controlli sulle persone con le quali è stato in contatto. Il Liechtenstein finora ha registrato 79 casi di coronavirus con un morto.