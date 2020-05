Coronavirus. J.Crew dichiara fallimento con 500 negozi e 15000 dipendenti

E il Coronavirus ha fatto la prima vittima in economia negli Stati Uniti.

J.Crew Group una catena di abbigliamento, con i marchi J.Crew e Madewell, ha dichiarato bancarotta.

Il retailer di abbigliamento ha ‘portato i libri in tribunale’ in Virginia e ha raggiunto un accordo con le banche per convertire in azioni una parte del debito di 1,65 bilioni di dollari. Tutto ciò nella speranza di poter ripartire nel tempo ma come compagnia profittevole. Per il momento Madewell, il marchio più profittevole, rimarrà sul mercato.Il Gruppo ha stimato una perdita tra assets e passività tra il bilione di dollari e i 10 bilioni.

Nato nell’83 con un catalogo di vendita diretta J.Crew ha aperto il primo negozio nel 1989 nella 5th Avenue in New York City.

Il fallimento ha colpito quasi 15000 dipendenti di cui 10000 part time che lavoravano nei 500 negozi.La compagnia ha dichiarato nell’ultimo anno fiscale quasi 80 milioni di perdite nette, con un buon miglioramento rispetto ai meno 120 dell’anno successivo e un guadagno di 250 milioni di dollari, che comunque non sono bastati per non portare i libri in tribunale.

’Speriamo di poter riaprire presto-ha confermato il Ceo della Compagnia-ma nella maniera più sicura e profittevole possibile’.

E’ anche vero che in America un fallimento non porta necessariamente fuori dal business. Molte

imprese cercano di salvarsi scaricando sulla bancarotta debiti e altre passività.

E spesso usano i tempi di chiusura per disfarsi degli stocks e raccogliere cash utile a ripartire in maniera più profittevole.

Però questo è un momento unico per dichiarare fallimento.

Molti osservatori bancari sono convinti che questa non è che la prima avvisaglia di una lunga serie di fallimenti dichiarati a causa del Coronavirus.

Come purtroppo in sanità il virus ha fatto una specie di drammatica selezione tra deboli e forti. Nello stesso modo sembra stia facendo in economia, falcidiando imprese che nella fase della pandemia non erano totalmente sane.