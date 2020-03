Coronavirus: Korean Air, "Stiamo lottando per la sopravvivenza"

Coronavirus, non risparmia la compagnia aerea Korean Air che rischia la chiusura



I contraccolpi del coronavirus si fanno sentire all'interno della compagnia aerea Korean Air, che potrebbe non sopravvivere all'epidemia del virus. L'allarme viene lanciato dall'azienda tramite un memo inviato ai dipendenti, dopo aver tagliato oltre l'80% della sua capacità internazionale e aver incoraggiato il personale a prendere il congedo volontario.

La Corea del Sud è stata colpita duramente dalla stretta sui viaggi volta a frenare la diffusione del contagio.



Nel memo Woo Kee-hong, il presidente della Korean Air, ha dichiarato che la compagnia aerea non poteva prevedere quanto sarebbe durata la crisi. "Ma se la situazione continua per un periodo più lungo - spiega - potremmo raggiungere la soglia in cui non possiamo garantire la sopravvivenza dell'azienda".

Un portavoce di Korean Air ha dichiarato alla BBC che lo scopo della nota interna era quello di "incoraggiare i dipendenti e chiedere comprensione per superare insieme la crisi". "Abbiamo attraversato numerose difficoltà negli ultimi 51 anni e sono fiducioso che supereremo insieme anche questa crisi", ha affermato.