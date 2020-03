Coronavirus, "l'Italia ha smesso di intubare pazienti"

E' polemica sui social in Gran Bretagna per un tweet della sottosegretaria per la salute, Nadine Dorries, che ieri - citando l'emittente britannica Itv - ha scritto che "l'Italia ha smesso di intubare pazienti" malati di Covid-19 "di eta' superiore ai 60 anni". "Dobbiamo seguire le raccomandazioni sul distanziamento social, se vogliamo vincere questo virus", ha concluso Dorries facendo appello ai connazionali nel Regno Unito, dove per ora le misure di isolamento sono solo suggerite e non imposte. Al tweet della sottosegretaria, risultata positiva al nuovo coronavirus e in auto-isolamento, ha risposto sui social l'ambasciata italiana a Londra, sottolineando che si tratta di una "fake news". "Le chiediamo di smentire immediatamente", ha replicato la rappresentanza diplomatica italiana su Twitter, "il sistema sanitario italiano sta lavorando ventiquattro ore su ventiquattro per salvare 'tutte' le vite umane". Il tweet di Dorries e' stato poi cancellato, ma il gesto ha solo contribuito ad aumentare critiche e polemiche.