Coronavirus. La prestigiosa Harvard farà il prossimo anno accademico online

Il prossimo anno accademico(2020-2021) nella prestigiosa Università di Harvard sarà tutto organizzato in remoto, ma allo stesso prezzo.

L’inizio dell’anno accademico inizierà normalmente il 2 di settembre ma tutte le lezioni saranno fatte per internet.Il campus di Cambridge in Massachussets riceverà soltanto il 40% degli studenti e verrà data priorità agli alunni del primo anno e a quelli che hanno difficoltà ad accedere alle lezioni online da casa propria per ragioni familiari o strutturali. E’ previsto che agli studenti vengano fatti test di Coronavirus ogni tre giorni e i positivi saranno messi in isolamento. La struttura ha la possibilità di mantenere in isolamento fino a 250 studenti.

I costi delle tasse universitarie (50000 annui) saranno mantenuti uguali nonostante una azione legale collettiva degli studenti che chiedeva una riduzione per le lezioni remote. La class action ha richiesto all’Università un rimborso collettivo di cinque milioni di dollari per le attività extracurricolari pagate e mai fatte a causa della pandemia.

‘Senza un vaccino o un trattamento clinico efficace-ha detto il Preside Lorence Bacow- non abbiamo altra alternativa alle lezioni online per riaprire senza rischi’.

Gli studenti che vivranno nel campus dovranno dormire in abitazioni individuali e con bagni condivisi, avranno l’obbligo di indossare le mascherine e mantenere la ‘social distancing’.

L’Università non sosterrà alcun evento collettivo né dentro né fuori dal campus e consiglia fortemente ‘la socializzazione virtuale’.

La priorità a vivere nel Campus sarà data agli alunni del primo anno affinché possano prendere confidenza con l’ambiente universitario e crearsi una rete con i nuovi professori e compagni. E pure agli studenti che non abbiano un computer sufficientemente attualizzati o una rete internet di bassa velocità e a quelli che chiedono l’uso di laboratori .