Coronavirus. La resurrezione di Cristo sarà la resurrezione degli Stati Uniti

‘Il giorno della Resurrezione di Cristo sarà il giorno della resurrezione degli Stati Uniti’ così Donald Trump ha ripetuto in diverse occasioni ai media e nel consueto briefing alla stampa di ieri.

‘Perdiamo molta più gente in incidenti automobilistici e non per questo fermiamo tutto.Abbiamo ogni anno 36000 morti per l’influenza e non per questo chiudiamo tutto. Non possiamo avere una cura peggiore del male stesso’.

’Si puo’ lavorare, possiamo evitare la stretta di mano e tenere la ‘social distancing’ ma non possiamo mettere il paese in una enorme depressione. Morirà più gente se lasciamo che questo continui’.

Trump a Pasqua potrebbe riaprire gli Stati Uniti

Un Trump ormai all’attacco che sembra aver messo all’angolo anche il suo miglior consigliere sanitario, lo scienziato di origini italiane Anthony Fauci, direttore dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive. Ieri il dottore, piccolo di statura, sembrava volersi tenere ancora più nascosto dietro la stazza del presidente e soprattutto dietro alle sue ‘spregiudicate’ affermazioni.

Dopo due settimane di misure organizzate in tempi diversi nel Paese la situazione dei contagi cresce anche se in maniera anomala. Il totale dei casi riscontrati è di 53000, con 710 morti e solo 348 ospedalizzati. Il grande focolaio con il 60% dei contagi rimane lo Stato di New York con i suoi 20 milioni di abitanti. Il resto già da giorni si mantiene fortunatamente distante e a macchia di leopardo e soprattutto indipendente dal numero dei residenti.

Per esempio al secondo posto come numero di casi vi è il New Jersey con 3675 casi e 9 milioni di abitanti e al terzo posto la popolosa California con 2567 positivi e 40 milioni di abitanti.

E’ da giorni che il trend cresce, ma le posizioni degli Stati ,nella delicata lista dei malati, rimangono pressoché invariate. Ed allora nella settima posizione la Florida con al momento ‘solo’ 1412 casi e una popolazione residente di oltre 20 milioni di persone. Lo stato con il maggior numero di over 65.

In ogni caso per quanto riguarda l’aspetto sanitario le domande sono molte, tra queste: come si muove il virus nel Paese?, perchè mancano tanti materiali, guanti, maschere e ventilatori?, come mai tante promesse del Presidente ancora non si sono realizzate?. Ma la situazione reale dice che in breve tempo gli Stati Uniti sono diventati il terzo Paese al mondo come casi registrati,dopo Cina e Italia.

Sul lato economico è tutto molto più chiaro. Le azioni di Wall Street hanno perso un terzo del loro valore anche se ieri vi è stato un buon recupero dovuto al superbazooka da 2 bilioni di dollari deciso dal Congresso per aiuti a imprese e lavoratori, ma quello che più preoccupa tutti i più importanti analisti, tra cui Goldman Sachs e Jp Morgan, è la previsione di una frenata senza precedenti dell’economia di quasi il 30% nel prossimo quadrimestre e la conseguente crescita della disoccupazione.

Di fronte a questi dati un Presidente come Trump che in questa crisi si sta giocando pure la rielezione non puo’ chiudere il Paese per troppo tempo.E lo spirito di questo atteggiamento è ben spiegato da quanto detto dal settantenne governatore del Texas, Dan Patrick, che ha sostenuto’ nessuno me lo ha chiesto se io come senior sarei disposto a rischiare per mantenere gli Stati Uniti vivi per i miei figli e i miei nipoti, a questa domanda risponderei di si’.

E non sono in pochi, soprattutto nel mondo imprenditoriale, a condividere la tesi del Presidente.

Unico non d’accordo sembra essere Anthony Fauci che, pare sempre di più volersi sfilare dalle decisioni del suo capo.

‘Non siamo d’accordo-ha ammesso Trump-ma se chiediamo ai medici ci direbbero di fermare il mondo intero’.

E’ un azzardo? Certo ma Donald Trump sembra volersi prendere il rischio e riaprire il Paese per Pasqua.